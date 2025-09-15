Nella seconda giornata del campionato di Promozione pugliese Girone A, al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria si sfidano i padroni di casa della Virtus Andria e l’Atletico Apricena. I biancoazzurri allenati da mister Salvatore Russo in tribuna perché squalificato (in panchina va il tecnico della Juniores Bruno Francischiello) cercano il riscatto dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Soccer Trani opposti ad una formazione, quella dauna di mister Zito che nella gara di debutto aveva pareggiato in casa per 2-2 contro la Cosmano Sport Foggia.

Il match inizia e gli andriesi hanno una ghiotta occasione al 7′ con Gianmarco Scamarcio che con un guizzo semina scompiglio nella difesa ospite ma si intestardisce in un’azioine solitaria non servendo sulla destra Francesco Favullo che era libero da marcatura e così l’azione sfuma. Gli ospiti, squadra ordinata e organizzata, mostrano un buon palleggio e alla prima vera occasione passano in vantaggio al 27′ con Sticozzi: azione di contropiede ben orchestrata che va a segno, destro che lambisce il palo e termina in rete, La Virtus Andria non riesce a reagire e anzi subisce il raddoppio ospite al 44′ con Di Maso che batte l’estremo difensore di casa Lacerenza e porta i suoi sul 2-0. Il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio.

Il copione nella ripresa non cambia, i biancoazzurri di casa cercano di rifarsi sotto ma non creano veri grattacapi alla difesa ospite che si difende e riparte senza mai veramente soffrire gli attacchi degli andriesi. Il risultato non cambia più e così l’Atletico Apricena può brindare alla prima vittoria in campionato mentre per la Virtus arriva la seconda sconfitta stagionale. Una prestazione ben al di sotto della sufficienza per i biancoazzurri che davanti al pubblico di casa avrebbero potuto fare decisamente di più. Del resto gli ospiti hanno portato a casa i 3 punti senza strafare ma disputando una partita attenta e ordinata.

L’inizio di campionato per i biancoazzurri non è dei migliori, vero è praticamente la squadra più giovane del campionato, manca esperienza ma un po’ più di grinta e determinazione in campo non guasterebbe per affrontare un torneo difficile ma non impossibile.

In settimana (giovedì 18) impegno in Coppa Italia per la gara di andata del primo turno in trasferta sul campo del Real Siti mentre domenica prossima per la terza giornata di campionato ci sarà la trasferta sul campo del forte Noicattaro.

IL TABELLINO

VIRTUS ANDRIA vs ATLETICO APRICENA 0-2

VIRTUS ANDRIA: Lacerenza, Petruzzelli, Monterisi (78′ Falcetta), Scamarcio L., Moretti (53′ Erminio), Scamarcio D., Favullo, Liso (53′ Rutigliano), Sabbar, Scamarcio G. (50′ Bedamatcha Cumarà), Sibillano (53′ Lantano).

A disposizione: Di Benedetto, Addario, Sgarra, Talibi. All. Salvatore Russo (squalificato) in panchina Bruno Francischiello

ATLETICO APRICENA: Sohaib, Caruso (67′ Melis), D’Angelo, Del Fuoco, Valenti, Galullo, Di Maso (89′ Iannone), Pazienza (86′ D’Errico), Sticozzi (80′ Spallone), Fatone, Borrelli (72′ Azzarone).

A disposizione: Naqe, Montemitro, Sassano, Scarano. All. Matteo Zito

ARBITRO: Gianluca Lembo della sezione di Bari

ASSISTENTI: Cristiana Laraspata e Giuliano Antonio Tullo di Bari

MARCATORI: 27′ Sticozzi, 44′ Di Maso

NOTE: ammoniti Scamarcio L., Erminio (VA), Sticozzi, Azzarone (AA)