Ci sono anche le immagini del sindaco Giovanna Bruno, del vescovo Luigi Mansi e dello stesso curatore della mostra, Cosimo Strazzeri, ad arricchire l’inedita esposizione fotografica firmata da Harry Williams, allestita in Piazza Catuma ad Andria. Trenta scatti in grande formato accolgono i visitatori nel cuore della città, con l’obiettivo di raccontare l’identità culturale e sociale della comunità andriese attraverso i volti e i gesti quotidiani dei suoi abitanti. La mostra “Homage to Andria. The City on Exhibition” mette in luce ancora una volta il talento del grande street photographer americano, noto per i suoi reportage nei quartieri più difficili di San Francisco.

La scelta dei soggetti parte da uno sguardo empatico, da una sorta di intesa reciproca: è questo legame che Williams vuole fissare nei suoi scatti.

Per l’allestimento della mostra in piazza Catuma, Williams ha lavorato a stretto contatto con il critico d’arte e dirigente dell’istituto Colasanto, Cosimo Strazzeri, per offrire al pubblico una rappresentazione autentica e corale della città, che comprendesse ogni fascia sociale e lavorativa.

La mostra, fruibile sino al 18 settembre, è promossa dall’Istituto “Colasanto” e dall’Assessorato alle Radici del Comune, nell’ambito del programma culturale “RE*STATE AD ANDRIA 2025”.

Il servizio di News24.City.