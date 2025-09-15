Giornata di festa all’istituto “Lotti-Umberto I” di Andria, dove in occasione della ripresa delle attività didattiche, questa mattina la comunità scolastica si è raccolta in auditorium, per un grande “in bocca al lupo collettivo” tra studenti e docenti. Un inizio particolare, quello di quest’anno, il primo senza lo storico preside Pasquale Annese, che saluta la scuola dopo 16 anni.
Prende il suo posto la dirigente scolastica Filomena Ieva, pronta ad assumere il nuovo incarico con entusiasmo, per mettere al servizio degli studenti la sua esperienza.
Idee chiare sugli obiettivi da raggiungere nell’immediato futuro, sul solco tracciato negli anni scorsi, e confermando qualità e varietà della proposta formativa della scuola.
Un auguro di buon inizio anno scolastico è stato rivolto ai ragazzi del “Lotti Umberto I” e, più in generale, a tutti gli studenti andriesi, dalla sindaca Giovanna Bruno.
