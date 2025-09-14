IL TABELLINO DI BARLETTA-FIDELIS ANDRIA 1-1:

BARLETTA (4-3-3): Fernandes; De Luca (12’ st Dicuonzo), Manetta, Bonnin, Misefari; Cancelli, Guadalupi (12’ st Coccia), Piarulli; Fantacci (20’ st Lattanzio), Da Silva (34’ st Sasanelli), Laringe (40’ st Telera). A disposizione: Figliola, Iovieno, Dibenedetto, La Monica. Allenatore: Moncelli (Pizzulli squalificato).

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Summa; Amoabeng, Allegrini, Cipolletta, Kirliauskas (6’ st Tsioungaris); Giorgione, Tagliarino (24’ st Dalla Riva); Banse (34’ st Ronchi), Trombino (21’ st Daqoune), Orlandi (21’ st Leveque); Marquez. A disposizione: Giardino, Cordova, Labianca, Ciracì. Allenatore: Scaringella.

RETI: 10’ st Giorgione (F), 37’ st Lattanzio (F)

ARBITRO: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

ASSISTENTE 1: Giovanni Di Meglio di Napoli

ASSISTENTE 2: Orazio Nicodemo di Sapri

NOTE. Ammoniti: 28’ pt Kirliauskas (F), 3’ st Allegrini (F), 9’ st Guadalupi (B), 14’ st Dicuonzo (B), 14’ st Orlandi (F). Espulso: 35’ st Bonnin (F), 50’ st Sasanelli (B). Angoli: 1-2. Recupero: 4’ – 6’.

Un gol per parte, un punto a testa, un rigore sbagliato, un cartellino rosso, 8000 spettatori sugli spalti ed emozioni in serie. C’è di tutto in Barletta-Fidelis Andria 1-1: il derby del Puttilli non ha tradito le attese. Giorgione porta avanti gli ospiti dopo il rigore fallito da Fantacci, Lattanzio pareggia i conti pochi istanti dopo l’espulsione di Bonnin.

LE FORMAZIONI

Una sola novità nel Barletta rispetto al pareggio di Francavilla Fontana. De Luca rileva Di Cillo, squalificato alla pari di Di Jeva, a destra in difesa. Conferma al 4-3-3 con Guadalupi in regia e il tridente avanzato formato da Fantacci, Da Silva e Laringe.

Due cambi di formazione nella Fidelis Andria, vittoriosa all’esordio con il Ferrandina. Allegrini in difesa rileva l’acciaccato Ronchi accanto a Cipolletta, Amoabeng scivola a destra nella difesa a 4 con l’inserimento di Kirliauskas a sinistra per l’infortunato Allushaj. Conferma per Banse, Trombino e Orlandi a supporto di Marquez.

IL PRIMO TEMPO

9’ FIDELIS ANDRIA Sponda di Trombino per Banse, efficace Fernandes in uscita con i piedi sulla trequarti. Colpito nell’occasione Banse, che resta in campo;

23’ BARLETTA Primo vero pericolo della partita griffato Guadalupi. Laringe conquista un calcio di punizione sui 30 metri, l’ex Sambenedettese lo indirizza sul palo del portiere. Summa sorpreso, illegno lo salva poi la difesa della Fidelis respinge sulla sponda di Da Silva;

25’ FIDELIS ANDRIA è l’episodio che fa da apriscatole per le emozioni: Marquez serve Banse, mancino alto dai 20 metri alto sulla traversa;

35’ BARLETTA Più pericoloso il tentativo di Piarulli: sinistro in alleggerimento sugli sviluppi di una punizione di Guadalupi, alto;

37’ BARLETTA E FIDELIS Tanta tensione tra Cancelli e Marquez;

43’ BARLETTA Che porta al tiro Fantacci per la prima volta al minuto 43: sponda di Da Silva, mancino molto forte ma impreciso dai 20 metri;

IL SECONDO TEMPO

1’ BARLETTA De Luca irrompe a destra, cross basso e Summa è decisivo in area piccola su Da Silva;

3’ RIGORE BARLETTA Laringe crossa a sinistra e Da Silva va giù nel contatto con Allegrini. Per l’arbitro Pascuccio è calcio di rigore tra le proteste. Dal dischetto va Fantacci, che apre il mancino. Summa si esalta in tuffo e respinge;

10’ GOL FIDELIS ANDRIA Giorgione beffa la barriera su calcio di punizionee con un destro a giro Fernandes. 0-1 e festa grande ai piedi del settore ospiti;

12’ SOSTITUZIONI BARLETTA Moncelli interviene dalla panchina: fuori l’infortunato Guida

19’ BARLETTA Laringe al cross, Da Silva mastica la conclusione da ottima posizione;

22’ e 24’ SOSTITUZIONI FIDELIS Daquoune, Leveque e Dalla Riva per Trombino, Orlandi e Tagliarino;

31’ BARLETTA Cancelli al tiro tal termine di un’azione elaborata imbastita da Laringe e Piarulli, para Summa;

34’ SOSTITUZIONI BARLETTA Sasanelli per Da Silva

36’ ESPULSIONE BARLETTA Bonnin smanaccia su Marquez, l’arbitro Pascuccio non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Barletta in 10;

37’ PAREGGIO BARLETTA Testa di Lattanzio su invito di Coccia, pallone che beffa Summa. 1-1 e Lattanzio, andriese doc, resta di ghiaccio, travolto dall’entusiasmo dei compagni di squadra;

39’ FIDELIS Dalla Riva su invito di Leveque, mancino sul fondo.

51’ FIDELIS Amoabeng calcia un rigore in movimento, Tsioungaris salva con un tocco involontario la porta del Barletta

Ultima emozione prima del fischio finale. 1-1 e un punto per parte. Barletta che si porta a due punti e domenica prossima farà visita alla Sarnese, match che Telesveva trasmetterà in diretta. Fidelis a quota 4: venerdì alle 18 ad Andria arriva la Paganese.