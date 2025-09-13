Dopo la sconfitta subita all’esordio sul campo della Soccer Trani, la Virtus Andria si appresta a disputare la prima gara interna della stagione al “Sant’Angelo dei Ricchi” contro l’Atletico Apricena.

I biancoazzurri allenati da mister Salvatore Russo (che non sarà in panchina perché squalificato) dovranno necessariamente cercare il riscatto e dimostrare di essere all’altezza del campionato di Promozione. Così Il tecnico degli andriesi nell’intervista pre partita.

“Dalla gara contro la Soccer Trani ho tratto delle indicazioni, positive ma soprattutto negative. In settimana abbiamo cercato di correggere ciò che c’è stato di sbagliato. Abbiamo una squadra molto giovane che ha bisogno di lavorare sul campo e fare esperienza”.

Poi sull’impegno del Sant’Angelo dei Ricchi.

“L’Atletico Apricena viene da un pari interno ottenuto in rimonta contro la Cosmano Sport Foggia, sicuramente è una squadra che non demorde. Non abbiamo molte indicazioni su di loro ma so che noi ce la metteremo tutta e cercheremo di fare la partita pensando al nostro progetto di crescita e quindi a migliorare”.

E poi ancora.

“I ragazzi non devono subire la pressione che il campionato potrebbe imporre ma devono pensare a divertirsi e ad esporre le proprie capacità e potenzialità. Con questa mentalità si deve andare avanti per affrontare al meglio una stagione che è appena iniziata”.

Appuntamento dunque a domani, domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:30 al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria per la sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione pugliese Girone A tra Virtus Andria e Atletico Apricena.

A dirigere l’incontro sarà il signor Gianluca Lembo della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Cristiana Laraspata e Giuliano Antonio Tullo sempre di Bari.