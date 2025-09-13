Omaggio a Pupi Avati al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Un viaggio tra il cinema, la letteratura e la musica in compagnia di uno dei maestri del grande schermo. È quello fatto ieri sera a Minervino Murge, presso Tenuta Bocca di Lupo, in un incontro speciale organizzato nell’ambito della kermesse di teatro e arti performative.

A dialogare con il famoso regista, Fabrizio Corallo e Francesco Donato, accompagnati dalla chitarra di Michele Liso, in un appuntamento a cura di Mimmo Miani. Con alle spalle oltre 60 anni di carriera, girando numerosissimi film, tra i quali alcuni autentici capolavori della cinematografia italiana, Pupi Avati si è raccontato in un talk intimo e appassionato, svelando vicende, aneddoti e ricordi di una vita trascorsa dietro la macchina da presa.

Il servizio.