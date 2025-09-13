Il Vicario della Questura di Barletta-Andria-Trani, Dott. Marco De Nunzio, è stato nominato Vicario del Questore di Torino. Cinquantunenne, originario di Lecce, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, il Dott. De Nunzio è entrato nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1997, maturando un articolato percorso professionale in diversi ambiti della Polizia di Stato.

Ha iniziato la carriera come Agente presso il 3° Reparto Mobile di Milano e, dopo aver vinto il concorso per Commissario, ha ricoperto numerosi incarichi presso reparti e uffici operativi. Nel corso degli anni è stato Vice Dirigente e Dirigente di diverse sezioni della Squadra Mobile di Milano, dove ha diretto indagini di rilievo su oltre trenta omicidi e coordinato operazioni contro la criminalità organizzata.

Promosso Primo Dirigente, ha guidato la Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo e successivamente ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Barletta-Andria-Trani, distinguendosi per professionalità e competenza nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Dott. De Nunzio vanta inoltre un solido percorso accademico: oltre alla Laurea in Giurisprudenza, ha conseguito il Master universitario di 2° livello in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale” presso l’Università “La Sapienza” di Roma e il Master di 2° livello in “Criminologia Forense” presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Ha frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e svolto attività di docenza in materia di criminologia e investigazioni presso diverse università italiane.

Il Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, Dott. Alfredo Fabbrocini, ha rivolto al Dott. Marco De Nunzio parole di sincero apprezzamento, ricordandone la straordinaria professionalità, l’equilibrio e le doti umane che hanno caratterizzato il suo operato quotidiano. Ha, inoltre, rimarcato il rapporto di fiducia e di stima reciproca che ha contraddistinto la loro collaborazione, sottolineando il prezioso apporto fornito dal Vicario nell’attività quotidiana della Questura.

Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Trani, Dott. Renato Nitti, ha voluto, a sua volta, rivolgere un pensiero al Dott. De Nunzio, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalla Questura di Barletta-Andria-Trani sin dalla sua istituzione e rimarcando il valore della costante e proficua sinergia tra l’Autorità giudiziaria e gli organi di polizia, elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità.

Da parte sua, il Dott. De Nunzio ha voluto esprimere i sentimenti di profonda riconoscenza nei confronti del Questore e di tutto il personale della Polizia di Stato in servizio nella provincia, per il clima di coesione e di collaborazione che ha reso particolarmente significativa la sua esperienza in BAT.

Pertanto, con la sua nuova nomina a Vicario del Questore di Torino, il Dr. Marco De Nunzio lascia dunque un segno profondo nella comunità della provincia BAT, che lo ricorda per la competenza, la dedizione e lo spessore umano dimostrati in ogni circostanza e prosegue il suo percorso di alto profilo professionale, portando nella nuova sede l’esperienza e le competenze maturate in quasi trent’anni anni di servizio nella Polizia di Stato.