Teatro e musica al centro della settima giornata del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. A prendersi la scena, lo spettacolo curato dall’attore e regista andriese Antonio Memeo, tra i volti più conosciuti ed apprezzati della kermesse teatrale, tornato anche in questa 29esima edizione con “The Wall Return Lab”.
Si tratta di una proposta laboratoriale di teatro musicale, il “TeatRock”, che prende spunto dal film “The Wall”, tratto dal famosissimo album della band inglese dei Pink Floyd.
Ieri sera, presso il centro di aggregazione Fornaci di Andria, la rappresentazione finale di questo progetto, al termine di un laboratorio della durata di tre giorni che ha esplorato le tematiche ed i significati contenuti nell’opera, partendo dalla storia di Pink, il protagonista, costretto a fare i conti con il suo “muro” interiore.
Un lavoro teatrale incentrato sui temi legati alla condizione umana: l’isolamento, la perdita e la difficoltà di comunicazione.
Il servizio.