Riparte lunedì 15 settembre il processo partecipativo per ANDRIA R.E.S.P.I.R.A. il percorso di progettazione urbana partecipata promosso dal Comune di Andria con il supporto di Città Fertile.

La Strategia Andria R.E.S.P.I.R.A. intende valorizzare e rigenerare alcuni spazi pubblici significativi della città attraverso un’unica visione strategica.

In particolare, come si ricorderà, gli interventi si concentrano su:

● Corso Cavour come spazio pubblico di riconnessione tra arte e commercio

● Largo Caneva come futura foresta urbana al servizio della comunità.

Lunedì 15 settembre alle ore 11 in Sala Giunta a Palazzo di Città ci sarà l’incontro dedicato ai commercianti di Corso Cavour: verranno condivisi gli obiettivi del progetto e si avvierà un confronto per raccogliere idee, esigenze e criticità direttamente dai protagonisti del tessuto commerciale cittadino. Un contributo fondamentale per orientare il processo progettuale e costruire insieme una nuova visione per Corso Cavour.

Il pomeriggio alle ore 17 presso la Scuola Manzoni avrà luogo la partecipazione pubblica per Largo Caneva. Si prosegue martedì 16 settembre alle ore 16,30 presso lo IAT di Piazza Catuma con la partecipazione pubblica per Corso Cavour.

L’intero processo di rigenerazione è consultabile sul portale open lab https://www.cittafertile.it/openlab/andria-r-e-s-p-i-r-a/