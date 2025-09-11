“Grazie alla competenza del vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto è stata approvata dal Parlamento europeo la riforma di revisione della Politica di Coesione. Questa consente agli Stati membri e alle Regioni la possibilità di aggiornare i propri programmi entro dicembre 2025, permettendo l’avvio di nuovi investimenti già all’inizio del 2026. Le nuove priorità strategiche, che includono tra l’altro abitazioni a prezzi accessibili, transizione energetica, gestione delle risorse idriche e competitività, costituiscono occasioni per promuovere una crescita nei diversi territori, garantendo un più efficace utilizzo dei fondi europei”. Lo ha dichiarato il deputato Mariangela Matera, componente in Commissione finanze per Fratelli d’Italia.