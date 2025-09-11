Volge al termine l’anno di Servizio Civile Universale per i 12 giovani volontari che hanno prestato servizio presso il Comune di Andria. A conclusione del loro percorso di crescita personale e professionale, martedì 16 settembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca comunale è calendarizzato il Seminario finale dal titolo “Leonia 2023: le città sostenibili”, un incontro aperto alla cittadinanza per illustrare i risultati raggiunti con i progetti realizzati nell’ormai conclusa annualità: “In Reading 2023” e “Monitor 2023”.

Oggi 11 settembre, invece, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 sarà allestito presso l’Info Point IAT di piazza Catuma un banchetto informativo sul programma SCU “Leonia 2023: le città sostenibili”, a cura dei nostri volontari SCU.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con tutti i comuni della rete Anci Puglia.

«Desidero ringraziare i 12 giovani volontari del Servizio Civile Universale che hanno prestato servizio presso il Comune di Andria in questo ultimo anno – commenta l’Assessora al Futuro con delega alle Politiche Giovanili Viviana Di Leo – Il loro impegno e la loro passione hanno contribuito a realizzare progetti importanti come ‘In Reading 2023’ e ‘Monitor 2023’. Il Seminario finale ‘Leonia 2023: le città sostenibili’ sarà un’ottima occasione per illustrare i risultati raggiunti e per celebrare il vostro percorso di crescita personale e professionale. Auguro a tutti loro un futuro luminoso e sono felice di annunciare che un nuovo gruppo di 18 giovani volontari arriverà il 23 settembre per continuare il lavoro importante che avete svolto». Il nuovo gruppo di giovani, scelti sempre dalla rete Anci Puglia, saranno coinvolti in tre nuove progettualità di cui saranno resi noti i dettagli nei prossimi giorni.