Nella giornata del 10 settembre scorso la Polizia Locale di Andria ha svolto un mirato intervento di controllo del territorio, a seguito delle segnalazioni pervenute da diversi residenti di via Paganini, preoccupati per lo stato di degrado della zona e per la sicurezza pubblica.

Gli agenti hanno accertato la presenza di un cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, che occupava senza titolo un edificio fatiscente, privo di utenze e di servizi igienici. La situazione, oltre a generare insicurezza e allarme sociale, comportava anche rischi per la salute dello stesso soggetto, trovato in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Dopo l’identificazione, il soggetto è stato condotto presso la Questura della BAT – Ufficio Immigrazione, dove sono stati attivati i provvedimenti di competenza in materia di espulsione.

Sull’attività è intervenuto l’Assessore alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno, che ha sottolineato come la sicurezza urbana non debba essere intesa soltanto come repressione delle irregolarità, ma anche come cura e presidio del territorio, ponendo attenzione sia alla vivibilità dei quartieri che alla tutela della dignità delle persone coinvolte.

L’intervento conferma l’impegno costante della Polizia Locale di Andria quale presidio di prossimità, in un’ottica di collaborazione con i cittadini e di sicurezza urbana integrata.