Ci saranno luminarie e luna park, torneranno i fuochi pirotecnici, ci sarà un ricco programma folkloristico tra musica e spettacoli ma soprattutto ci sarà il rinnovo della tradizione religiosa e del legame con i Santi Patroni della città San Riccardo e la Madonna dei Miracoli. E’ stato presentato questa mattina il programma della Festa Patronale della città di Andria all’interno delle sale del Museo Diocesano e che si svolgerà dal 20 al 22 settembre. L’evento è stato organizzato dal rinato Comitato Feste Patronali voluto dalla Diocesi di Andria per dare nuova linfa ad un momento di grande unione collettiva.

E come detto il programma folkloristico è particolarmente importante considerato anche i nomi del mondo dello spettacolo che animeranno la centralissima Piazza Catuma. Il sabato sera ci sarà Paolo Belli e la sua Big Band mentre di domenica Matteo Borghi e lunedì Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo con il loro spettacolo. Non mancheranno poi altri spettacoli in altri luoghi del centro città.

Ci sarà anche il luna park che caratterizzerà la tre giorni. Detto dell’area utilizzata sino a questo momento ormai parzialmente inutilizzabile in via Martiri di Belfiore ci sarà una divisione in tre aree. Le giostre per i più piccoli resteranno sempre nell’area iniziale di quella via dove sarà sospeso il cantiere mentre in via Vecchia Barletta, dove c’era la sede dell’azienda che si occupava di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ci saranno le giostre per i più grandi. Altre attrazioni compresi i food truck saranno invece in corso Germania.

Il servizio di News24.City.