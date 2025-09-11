Teatro, musica e sperimentazione: sono gli elementi che caratterizzano la settima giornata del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. In programma lo spettacolo dal titolo “The Wall Return Lab”, a cura dell’attore andriese Antonio Memeo, tra le presenze più assidue nelle scorse edizioni della kermesse.
Si tratta della rappresentazione finale di un laboratorio di teatro musicale, che si è tenuto nei giorni scorsi, ed incentrato sull’opera cinematografica di “The Wall”, tratta dall’omonimo album dello storico gruppo rock britannico dei Pink Floyd.
È la storia di Pink, musicista in frantumi che costruisce un muro interiore per difendersi dal dolore: la morte del padre, una madre opprimente e amori falliti.
Un’opera complessa e stratificata che affronta tematiche legate alla condizione umana, invitando lo spettatore a riflettere sul significato di isolamento, dolore e ricerca di libertà. Su il sipario alle 21.15 al centro di aggregazione Fornaci.
Per chi non volesse perdersi proprio nulla del Festival Castel dei Mondi, comincia oggi “Castel dei Talk”, lo speciale dedicato alla kermesse, con tante notizie, curiosità ed approfondimenti, a cura di Francesco Donato. In onda alle ore 15 su Telesveva.