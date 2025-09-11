Nuovo appuntamento con lo “Shakespeare da bar” al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. A raccontare una delle tragedie più famose del grande poeta e drammaturgo inglese, l’attore e divulgatore culturale Davide Lorenzo Palla, presente alla kermesse con un lavoro teatrale incentrato sulle opere shakesperiane, rappresentate con una particolare formula che unisce recitazione e musica dal vivo.

Dopo “Il mercante di Venezia” e “Il Macbeth”, ieri sera è stata la volta di “Otello”, andato in scena nel locale “Pane e Pomodoro”, in Piazza La Corte.

La trama è quella classica e racconta di Otello, sposato con Desdemona, e di Iago, il suo alfiere, invidioso e vendicativo, che architetta un piano diabolico per insinuare il sospetto di tradimento nel protagonista, facendogli credere che la donna abbia un amante, Cassio. Da qui si innesca una spirale di dolore e di eventi drammatici che porterà al tragico finale.

Uno dei più grandi capolavori del poeta inglese, raccontato in maniera insolita da Davide Lorenzo Palla, che da anni gira l’Italia con un progetto che porta Shakespeare fuori dai teatri.