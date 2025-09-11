Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia Locale sul fronte della sicurezza urbana e del decoro cittadino. Negli ultimi giorni, nell’ambito di mirati controlli, gli agenti hanno elevato 17 verbali amministrativi per episodi di bivacco in aree pubbliche, in applicazione del regolamento comunale e delle norme nazionali a tutela della vivibilità degli spazi comuni. Le operazioni hanno interessato principalmente piazze, giardini e aree di aggregazione del centro cittadino, luoghi particolarmente frequentati da famiglie, bambini e anziani. L’attività ha avuto lo scopo di restituire decoro e fruibilità ai cittadini, contrastando fenomeni che, se trascurati, rischiano di alimentare percezioni di degrado e insicurezza.

«Il rispetto delle regole di convivenza civile è un pilastro della sicurezza urbana – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza, dott. Pasquale Colasuonno – Il nostro obiettivo non è solo sanzionare, ma soprattutto prevenire situazioni che minano la vivibilità dei luoghi pubblici e garantire a tutti i cittadini un contesto ordinato e sicuro».

I 17 verbali rappresentano un risultato concreto della costante azione di controllo del territorio, che si inserisce nel più ampio quadro delle attività di sicurezza integrata previste dal D.L. n. 14/2017 (decreto Minniti), in materia di sicurezza urbana. Tale normativa attribuisce un ruolo centrale alla Polizia Locale nella salvaguardia del decoro e della qualità della vita nelle città.

La sicurezza urbana non si esaurisce nella dimensione repressiva, ma si configura come un processo continuo di cura e presidio del territorio, volto a garantire ordine, decoro e qualità della vita quotidiana, in un’ottica di collaborazione con i cittadini e con le altre forze dell’ordine.

Con questo nuovo intervento, la Polizia Locale conferma la propria vicinanza alla comunità, riaffermando che legalità e vivibilità sono valori imprescindibili per la crescita della città.