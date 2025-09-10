«Erbacce, strade buie, accessi impraticabili e un generale stato di abbandono: così si presenta l’area circostante il Centro Mongolfiera – Ipercoop, in contrada Barbadangelo, e perfino nelle zone antistanti l’uscita autostradale di Andria, divenute ormai simbolo del degrado urbano che colpisce alcuni dei punti più frequentati e strategici della città». Lo scrive in una nota la Segreteria dei Liberali e Riformisti – nPSI Andria.

«Nonostante gli esposti già presentati nel 2024 dai residenti della zona, ad oggi nulla è cambiato. I lampioni continuano a rimanere spenti, gli ingressi del centro commerciale versano in condizioni pietose, con sporcizia diffusa e segni evidenti di incuria.

Una situazione che non solo mina il decoro urbano, ma compromette anche la sicurezza dei cittadini che quotidianamente frequentano l’area, spesso costretti a muoversi al buio tra erbacce e rifiuti.

Dopo un anno di segnalazioni rimaste senza risposta, il problema non solo persiste ma si è addirittura aggravato. È inaccettabile che un nodo nevralgico della città, che accoglie migliaia di visitatori e rappresenta un punto di riferimento per il commercio locale, venga lasciato in uno stato di totale abbandono. È doveroso che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza, restituendo dignità e sicurezza a quest’area.

La Segreteria nPSI Andria, chiede dunque interventi immediati di pulizia, manutenzione e ripristino dell’illuminazione pubblica, affinché non solo il Centro Mongolfiera ma anche le aree circostanti l’uscita autostradale tornino ad essere accoglienti e sicure, in linea con il ruolo strategico che ricoprono per la città di Andria».