La poesia di Virgilio grande protagonista della quinta serata del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. In scena la prima regionale dello spettacolo “Liber Secundus”, presentato dalla compagnia Anagoor sul palco allestito nell’anfiteatro della villa comunale. Un lavoro teatrale tratto dal secondo libro dell’Eneide, uno dei passi più violenti della letteratura mondiale. Grazie alla performance di Marco Menegoni (che recita in latino con sottotitoli in italiano), accompagnata dal live set di Mauro Martinuz, vengono narrate le vicende della caduta di Troia e l’esilio di Enea, che racconta della distruzione della sua città e la fuga per il mare.

Un evento drammatico, quello raccontato nel poema epico virgiliano, che narra di guerra, morti e distruzione, e che invita a riflettere sugli eventi tragici che stanno sconvolgendo il mondo anche ai giorni nostri.