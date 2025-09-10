Salgono a 18 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali, elevate oltre 120 sanzioni amministrative a carico di trasgressori.

E’ il bilancio della nuova operazione della Polizia Locale a contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che non conosce sosta anzi intensifica le attività di controllo e di repressione. Come dimostrano i risultati significativi conseguiti.

L’operazione, che si avvale di una rete capillare di fototrappole e sistemi di videosorveglianza mobile, ha permesso di acquisire nuove prove a carico di tre individui, colti in flagranza di reato in diverse località dell’agro. Gli ultimi illeciti, avvenuti in contrada “Troianelli-Murge di Toro” e in via Vecchia Spinazzola, hanno riguardato l’abbandono di elettrodomestici, mobili e sacchi di rifiuti indifferenziati. L’analisi scrupolosa delle immagini ha consentito agli agenti di risalire ai responsabili, che sono stati formalmente denunciati.

Le recenti denunce confermano l&#39;efficacia del nuovo quadro normativo, in particolare del D.Lgs. 152/2006, nella parte VI-bis, che ha rafforzato le misure punitive. La normativa, infatti, non si limita alla semplice sanzione amministrativa, ma obbliga il trasgressore a bonificare il sito inquinato a proprie spese. L’azione di bonifica, se non eseguita, viene espletata d’ufficio dal Comune con addebito dei costi all’autore dell’illecito.

Inoltre, il D.Lgs. 152/2006 prevede misure coercitive, come il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, nei casi più gravi di abbandono di rifiuti. Questo strumento legale rappresenta un deterrente significativo e una chiara indicazione della “tolleranza zero” adottata dal Comando.

La Polizia Locale di Andria prosegue con determinazione la sua attività di monitoraggio e controllo, invitando i cittadini a collaborare attivamente per la tutela dell’ambiente. L’incremento costante delle denunce e delle sanzioni testimonia l’efficacia del piano operativo e la volontà di assicurare che l’abbandono dei rifiuti non resti impunito.

«Voglio rivolgere un appello ai nostri cittadini – fa sapere l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno – è il momento di riflettere insieme sul valore del bene comune e sull’importanza di prendersi cura del nostro territorio. L’ambiente che condividiamo è un patrimonio prezioso, non solo per noi, ma per le generazioni future. Ogni azione, ogni scelta che facciamo ha un impatto sulla qualità della vita nella nostra città e sulla salute di tutti. Invito ogni cittadino a fermarsi un momento e a pensare: cosa posso fare io per contribuire a rendere la nostra città un posto migliore? Come posso io, con le mie azioni quotidiane, aiutare a proteggere l’ambiente e a promuovere un senso di comunità e di rispetto reciproco? Piccoli gesti possono fare tanto: differenziare i rifiuti, non abbandonare oggetti per strada, partecipare alle iniziative di pulizia e cura del territorio, essere di esempio per i più giovani. Sono azioni che, sommate, creano un impatto significativo concreto».

