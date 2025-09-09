Il film della prima partita di campionato, con vista sul super derby di domenica prossima al “Puttilli”: vittoria (contro il Ferrandina), tre punti (i primi di questo campionato), i gol degli attaccanti (Orlandi nella frazione inaugurale, Trombino su rigore nella ripresa). E poi l’assist notevole sul primo gol di Marquez: non ha segnato all’esordio l’attaccante argentino, ma…

E poi ha rubato l’occhio nella prima Fidelis di campionato la prestazione di Carmine Giorgione, uomo da oltre 400 presenze in carriera. L’ultimo arrivato solo in ordine cronologico degli innesti. L’Andria è già roba sua.

La prossima è “La Partita”: Andria in trasferta contro il Barletta, domenica alle ore 16,, in diretta su Telesveva. Due anni fa Scaringella vinse al “Puttilli” alla guida della Fidelis. Ma quello era un Barletta allo sbando, che poco dopo lasciò la categoria. Questo Barletta, invece, la Serie D vuole salutarla per altri motivi.

Il servizio.