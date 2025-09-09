Si è alzato il sipario sulla 29esima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. La kermesse di teatro e arti performative si è aperto lo scorso fine settimana con una performance itinerante che è un omaggio ai “Sonetti” del grande drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare. Si intitola “L’ordine delle Cose”, spettacolo prodotto dalla compagnia torinese Teatro di Dioniso e associazione Arteinsacco. Un’esperienza a metà strada tra viaggio e spettacolo teatrale, concepita per 2-4 spettatori alla volta. Si parte da un appuntamento al buio con uno sconosciuto, con il quale si sale in macchina, per poi entrare in una condizione che permette di vedere il quotidiano (le strade, le case, le persone e tutto ciò che si trova fuori dall’abitacolo) con occhi nuovi e con una diversa percezione. Il tutto accompagnato dai celebri “Sonetti” shakespeariani, interpretati con testi originali, effetti sonori e perfino trattati di fisica teorica. La performance itinerante è in programma tutti i giorni, fino all’11 settembre, alle 20, alle 21 e alle 22. Il viaggio parte e si conclude in Piazza Catuma.

Tra gli spettacoli che hanno dato il via alla kermesse c’è anche “The Lost King”, presentato sul palco del Centro Fornaci. Una produzione dell’attore Franco Ferrante (tra i volti noti del festival) e Lidia Bucci, che ne ha curato la drammaturgia.

Un altro omaggio a William Shakespeare, che invita a rileggere una delle figure più controverse della storia: Riccardo III. In scena due voci che si intrecciano: quella del Re e quella di un uomo che, secoli dopo la sua morte, riemerge da un parcheggio di Leicester (dove davvero nel 2015 furono rinvenute le ossa del sovrano d’Inghilterra) per raccontare un’altra verità.

Per tutte le notizie, curiosità ed approfondimenti sul Festival torna, a partire da giovedì, “Castel dei Talk”, lo speciale a puntate dedicato alla manifestazione teatrale, condotto da Francesco Donato. L’appuntamento è alle ore 15 su Telesveva.