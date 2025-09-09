Parla andriese la quinta giornata del Festival Internazionale Castel dei Mondi. Ed esibirsi, sul palco allestito nel Centro Aggregazione Fornaci, la talentuosa attrice di Andria Cecilia Zingaro, che ritorna alla kermesse teatrale nelle vesti di interprete e regista, con lo spettacolo “La ragazza al buio”, da un testo di Maria Teresa Berardelli, già andato in scena il 7 settembre.

La storia di una ragazza che parla di sé stessa e lo fa per la prima volta nella sua vita, sulla scorta di immagini e ricordi che hanno caratterizzato la sua infanzia e la sua adolescenza.

Un gradito ritorno al Castel dei Mondi per l’attrice andriese, tra le presenze più costanti delle scorse edizioni e nuovamente sul palco della kermesse, questa volta con un pensiero speciale per chi non c’è più.

