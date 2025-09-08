All’esito dei lavori della Commissione valutatrice – composta da Savino Santovito (Presidente Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba); Riccardo Carbutti (Direttore artistico del Festival Internazionale di Andria – Castel dei Mondi); e Maria Teresa Forlano (Consigliere della Fondazione “sen. Onofrio Jannuzzi” di Andria) – il Premio Speciale “Alessandro D’Angelo”, destinato alla migliore Tesi di Laurea Magistrale in “Strategie e Pratiche di innovazione nel Management delle Imprese Culturali e Creative”, è stato assegnato all’unanimità alla dottoressa Elena Albo.

La Albo ha presentato un lavoro dal titolo “La Filologia nell’era della digitalizzazione: nuove prospettive nell’analisi testuale tra sfide ed opportunità, integrazione e metodologie emergenti”. Relatrice la Prof.ssa Claudia Corfiati e Correlatrice la Prof.ssa Carla Petrocelli del Corso di Laurea di II livello in Filologia Moderna / Uniba / Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica.

Il Premio, con una dotazione economica di 3500,00 euro, era riservato a studenti laureati negli anni accademici ‘23/’24 e ‘24/’25 presso gli Atenei di Puglia e Basilicata e le Università di Milano, città in cui Alessandro aveva conseguito il suo Titolo di Studio. Il 14 settembre è prevista la cerimonia ufficiale di proclamazione nei locali dell’ex Struttura mercatale di Via Flavio Giugno.

«Su questa XXIX edizione del Festival – ha rimarcato la sindaca di Andria, Giovanna Bruno – sta pesando un’assenza forte, quella del compianto Alessandro D’Angelo. Perché a Lui si deve la passione e la scommessa su un segmento, quello della Cultura, che può essere il vero antidoto all’asfissia di contenuti ideali, sociali e artistici che rischia di appiattire ed impoverire le nostre Comunità. Questo doveroso Premio alla memoria di Alessandro, a lungo direttore organizzativo e ‘anima’ del nostro Festival, è dunque soltanto un sincero riconoscimento formale ad una persona davvero Speciale».