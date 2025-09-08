Come trovare un ago in un pagliaio? Un compito praticamente impossibile per un essere umano, ma se a provarci fosse un robot? È la domanda dalla quale prende spunto la curiosa installazione presentata nel corso della 29esima edizione del Festival Internazionale Castel del Mondi, la manifestazione di teatro e arti performative in programma ad Andria fino al 14 settembre. Si intitola “A Needle in a Haystack”, tradotto in italiano “L’ago nel pagliaio”, una creazione di Varvàra Guljajeva e Mar Canet Sola, coppia di artisti provenienti dall’Estonia, per la prima volta sul palcoscenico della kermesse andriese.

Un progetto artistico che suona come un’esplorazione provocatoria relativa ai limiti delle macchine di fronte a compiti ritenuti impossibili per l’uomo, e che solleva dubbi circa l’attuale dipendenza dalla tecnologia.