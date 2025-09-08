Esordio amaro nel campionato di Promozione pugliese Girone A per la Virtus Andria che cede le armi ad una delle più serie candidate alla vittoria finale del torneo ossia la Soccer Trani.

Si gioca al Comunale “Nicola Lapi” impianto della città adriatica rimesso a lucido e con una cornice di pubblico di tutto rispetto.

I padroni di casa allenati da mister Fabio Moscelli con una squadra esperta e costruita per vincere vogliono far loro la gara e si vede subito. La giovane formazione ospite guidata da mister Salvatore Russo si presenta in campo dal primo minuto con ben 5 under e altrettanti in panchina.

Nei primi minuti di gioco non succede quasi nulla ma al minuto 14 la Soccer Trani riesce a sbloccare l’incontro grazie a un bel tiro da fuori di Gernone, il centrocampista classe ’90 si inventa una soluzione imparabile per il portiere ospite Lacerenza, palla sotto la traversa ed è 1-0.

Ci si attende una gara in discesa per i padroni di casa ma i biancoazzurri ospiti tengono bene il campo.

Le redini del gioco sono ad appannaggio dei tranesi ma il risultato non cambia più e si va al riposo sull’1-0.

Nel secondo tempo la Soccer Trani azzanna la gara e nel giro di 5 minuti segna due reti che spengono la contesa.

Al 4′ è l’esperto bomber Gennaro Manzari con un gol dei suoi a fissare il risultato sul 2-0.

Al 9′ invece sale in cattedra Colombo che si inventa un gran gol per il tris dei padroni di casa.

Chiude definitivamente la gara il neo entrato Becerri nei minuti di recupero.

Termina 4-0 per la Soccer Trani con la squadra di Moscelli che dunque parte subito bene in questo torneo dove punta decisamente a vincerlo dopo tutti gli investimenti fatti e l’entusiasmo riportato in città.

Per quanto riguarda la Virtus Andria è una sconfitta preventivabile alla vigilia ma nonostante ciò i biancoazzurri non hanno sfigurato, coscienti che serve ancora qualcosa per essere davvero competitivi in un torneo difficile come la Promozione.

Nella prossima giornata la squadra federiciana sarà impegnata nella prima gara interna stagionale, al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria arriverà l’Atletico Apricena.

Serviranno determinazione, freschezza e forza di volontà per puntare decisi all’obiettivo stagionale che da matricola non può che essere la salvezza.

Soccer Trani vs VIRTUS ANDRIA 4-0

Soccer Trani (3-5-2): Straziota; Cassano, Montrone, Cantalice; Daddabbo (63′ Antonacci), Prekdukaj (81′ Piazzolla), Turitto, Gernone (68′ Fiorentino), Colombo (63′ Becerri); Manzari (58′ Chiumarulo), Morra.

A disposizione: Stella, Rizzi, Santoro, Ragno. All. Fabio Moscelli

VIRTUS ANDRIA (5-3-2): Lacerenza; Petruzzelli, Scamarcio L. (81′ Falcetta), Moretti, Scamarcio D., Monterisi; Rutigliano, Liso (68′ Sabbar), Favullo (68′ Sgarra); Scamarcio G. (68′ Lantano), Cirulli (46′ Erminio).

A disposizione: Dibenedetto, Sibillano, Pepe, Addario. All. Salvatore Russo

ARBITRO: Marco Carlucci della sezione di Molfetta

ASSISTENTI: Francesco Catino e Vincenzo Tateo della sezione di Molfetta

MARCATORI: 14′ Gernone, 49′ Manzari, 54′ Colombo, 92′ Becerri

NOTE: ammoniti Montrone (ST), Scamarcio D., Scamarcio L., Rutigliano (VA)