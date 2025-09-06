Dai banchi della scuola “Manzoni” di Andria alla vita adulta: a 25 anni di distanza, la 3ª C del triennio 1997-2000 si è ritrovata per una serata all’insegna dei ricordi, degli aneddoti e delle risate. A raccontarlo è Riccardo Moschetta, uno dei diciassette ex alunni presenti alla rimpatriata.

L’incontro è nato quasi per gioco da un gruppo WhatsApp composto inizialmente da poche persone, al quale si sono via via aggiunti gran parte dei compagni di classe. La voglia di rivedersi ha fatto il resto, riportando tutti indietro nel tempo, come se quegli anni non fossero mai passati.

«Raccontarsi e ridere senza problemi, pregiudizi o distinzioni: questa la sensazione più bella, come se quel tempo così lungo non fosse mai trascorso» – ha spiegato Riccardo. Una serata che ha permesso di condividere venticinque anni di storie, vite ed esperienze.