Apertura iscrizioni ai percorsi di istruzione per adulti del CPIA BAT “Gino Strada”: – Conseguimento certificazioni di lingua italiana;
– Conseguimento licenza media;
– Completamento obbligo scolastico (Primo biennio scuola secondaria di secondo grado).
Il CPIA BAT “Gino Strada”, scuola statale per adulti, sita a Bisceglie presso la scuola Battisti-Ferraris -Via Pozzo Marrone, 84 informa la cittadinanza che a partire da giovedì 11 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, saranno aperte le iscrizioni ai percorsi formativi per l’anno scolastico in corso, 2025/2026.
I percorsi attivati sono i seguenti: 1. Percorsi di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media) e della certificazione delle competenze di base connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Percorsi di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana/conseguimento B1 cittadinanza.
Per i corsisti stranieri dai 16 anni in poi per: – favorire la conoscenza e l’uso della lingua italiana;
– conseguire certificazioni di livello A2, necessarie per ottenere il permesso di soggiorno;
– frequentare corsi di preparazione all’esame per il conseguimento della, certificazione di livello B1 per l’acquisizione della cittadinanza italiana.
- L’iniziativa si rivolge a tutte le persone adulte, dai 16 anni in su, che desiderano riprendere o proseguire gli studi, migliorare le proprie competenze e acquisire nuove opportunità di crescita personale e professionale.
Sarà possibile iscriversi recandosi personalmente a scuola, a partire da giovedì 11 settembre, ogni giorno (esclusi festivi) dalle 16.00 alle 19.00, oppure online compilando l’apposito modulo di iscrizione all’indirizzo www.cpiabat.edu.it, cliccando sull’icona “Iscrizioni Online”, presente sul sito nel menu Collegamenti rapidi sulla destra.