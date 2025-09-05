Andria, nella centralissima via XX Settembre e in pieno giorno. Un’auto piena di rifiuti accosta nei pressi del cassonetto di conferimento degli indumenti usati. L’uomo alla guida scende dal veicolo e comincia a gettare l’intero carico sul marciapiede con rifiuti di ogni tipo. Un privato cittadino, passando lì per caso, ha deciso di non far finta di nulla riprendendo la scena con il proprio cellulare, ammonendo l’uomo. Ma sgridata e video non sono bastati. L’uomo ha deciso di ricaricare nell’auto tutti i rifiuti per andare a scaricarli questa volta in un terreno alla periferia della città.

Una storia che potrebbe essere di normale degrado, in una città che però questa volta non ha girato la testa dall’altro lato. Anzi, grazie al video divenuto virale sui social, ed acquisito dalla Polizia Locale, si è riusciti a risalire all’uomo. A testimoniare il ripetersi del reato, infatti, sono state delle video-trappole, il cui filmato è stato diffuso direttamente dalla Polizia Locale di Andria. Dalle scene riprese è nuovamente possibile vedere l’uomo abbandonare senza problemi gli stessi rifiuti, questa volta indisturbato, non consapevole di essere ripreso dalle telecamere presenti nella zona.

Il soggetto rischia ora una sanzione economica fino a 18mila euro e la sospensione della patente. Sulla questione, ormai quasi quotidianamente al centro delle cronache, è intervenuto anche l’Assessore Pasquale Colasuonno che ha affermato come «la speranza è che questo caso possa servire da deterrente per chiunque intenda commettere simili illeciti e che possa contribuire a promuovere una cultura della legalità e del rispetto per l’ambiente nella nostra città».