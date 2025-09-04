Dopo due anni di procedimenti burocratici, discussioni e anche polemiche la scuola “Vittorio Emanuele III” di Andria, nota in città anche come “Terzo Gruppo”, ha ufficialmente cambiato nome: sarà intitolata a Sandro Pertini.

L’istituto scolastico, nato come regia scuola tecnica tra fine ‘800 e inizi ‘900, assunse in ossequio alla casa regnante Savoia la denominazione che ha conservato nel tempo fino ad oggi. Negli ultimi anni è stata più volte reiterata alla scuola l’istanza di cambio intitolazione in favore della figura, ritenuta storicamente più meritevole, dell’unico Presidente della Repubblica esponente del Partito Socialista Italiano, Sandro Pertini.

Da una figura firmataria delle leggi razziali quale quella del Re Vittorio Emanuele III, “la nuova intitolazione vuole rendere omaggio ad un simbolo di libertà, giustizia sociale e valori democratici, in linea con un aggiornamento storico e culturale delle istituzioni scolastiche” come si legge sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo “G. Oberdan – S. Pertini”.