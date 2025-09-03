Qui di seguito il messaggio che l’Assessore Conversano ha indirizzato a tutto il mondo della scuola che, fino a l 15 settembre, sarà impegnata nelle attività di rientro.



«“L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per CAMBIARE il mondo”. (Nelson Mandela)

Carissimi studenti, Dirigenti e Docenti e tutto il personale,

la scuola che sta per “ripartire” rappresenti per noi tutti una NUOVA entusiasmante e SPLENDIDA avventura. Pensando a tutto ciò che sta accadendo qui nel nostro mondo in un “contesto di guerre” che non si riesce a fermare, mi è venuta in mente questa frase di Mandela che ci ricorda come istruzione e formazione siano “armi” davvero potenti per CAMBIARE il mondo ormai seriamente “deviato” da lotte e guerre sempre più presenti.

Essere sempre “orientati” insieme verso la PACE e per la PACE è l’obiettivo che concretamente e oggettivamente dobbiamo porci NOI tutti.

All’inizio del nuovo anno scolastico desidero farvi giungere il mio cordiale saluto ed il mio affettuoso augurio. L’inizio di ogni NUOVO anno racchiude in sé tante aspettative, sogni, speranze, desideri e talvolta anche preoccupazioni che dobbiamo SEMPRE essere capaci di condividere INSIEME. Desidero davvero che il mio benvenuto arrivi anche a tutti voi più piccoli che per la prima volta entrate a scuola: guardate con fiducia e simpatia i vostri insegnanti che vi accompagnano in questo nuovo cammino.

A voi “più grandi”, che già conoscete la scuola, vorrei invitarvi a considerarla come uno dei luoghi più importanti ed indispensabili per la vostra crescita umana, personale, culturale e sociale. I docenti e le discipline sono un TESORO prezioso per la vostra vita e il vostro sviluppo. Instauriamo tutti INSIEME un rapporto amichevole, costruttivo e sempre proiettato al futuro.

Care studentesse e cari studenti, la scuola, che oggi vi accingete a riprendere per “ripartire”, rappresenti una nuova entusiasmante avventura: oggi più che mai essa svolge una funzione prioritaria ed essenziale in qualità di presidio di formazione, di cultura e di concreta legalità. Possiate imparare a essere LIBERI dai condizionamenti esterni, esercitare un sano senso critico, aprire il cuore e la mente agli orizzonti futuri, coltivare l’onestà, rappresentare con orgoglio tutta la nostra comunità.

Carissimi docenti possiate ogni giorno “disegnare” e trasmettere ai bimbi, ragazzi e giovani, concreti percorsi di VERITA’ e di VITA.

Siate sempre guide autentiche nel percorso didattico e formativo in ordine ai saperi curriculari del nostro prezioso futuro. Insegnate e testimoniate la cultura del bene comune, nuova frontiera delle moderne civiltà, consapevoli di essere tutti parte di questa città, di questa nazione e di questo mondo. Ricordate sempre che l’EDUCAZIONE è il percorso che evidenzia e sottolinea l’autenticità umana.

Ai Carissimi dirigenti il mio augurio di buon nuovo avvio di anno scolastico, nella quotidiana attività di “essere scuola”. Dobbiamo davvero condividere, con tutto il personale della scuola docente e non, l’intero percorso, con dialogo costante e costruttivo, per tutelare e supportare il fondamentale lavoro della scuola e il suo impegno, per educare alla cultura della conoscenza, al rispetto, all’ascolto e all’inclusione.

Vorrei estendere l’augurio di buon nuovo anno scolastico a tutte le preziose famiglie ricordandovi che collaborare e partecipare attivamente alla vita delle istituzioni scolastiche è la chiave per confrontarsi e accogliere, osservare e discernere, ascoltare e interpretare, in modo da sostenere studenti e studentesse nel loro concreto percorso di crescita individuale e collettiva tra emozioni, aspettative, timori e speranze.

Che sia davvero il più splendido anno scolastico per tutti noi! Un carissimo e cordiale saluto a tutti voi».