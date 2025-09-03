Il lavoro letterario dell’andriese Federico Peloso finalista alla XIX edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Taranto. Un riconoscimento che premia “Nel mezzo” per la categoria “Libro edito”, un romanzo nato quasi per caso e da una passione per la scrittura abbandonata e che negli ultimi mesi è diventato occasione di confronto in parrocchie, associazioni e incontri culturali. «Scrivere mi aiuta nel tentativo di vivere più intensamente le mie emozioni, cercare una dimensione in cui riconoscermi e grazie alla quale poter apprezzare l’esistenza con più consapevolezze» – afferma l’autore – «Apprezzo la condivisione reale del libro, i momenti di confronto dal vivo sui temi di cui provo a parlare. Li trovo utili e pure divertenti».

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 5 ottobre presso la Galleria Meridionale del Castello Aragonese di Taranto.