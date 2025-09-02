Ancora modifiche alla viabilità in centro ad Andria, sempre nel tentativo di migliorare la mobilità veicolare in seguito all’inaugurazione delle nuove rotatorie in via Milite Ignoto e viale Gramsci.

Come riportato nell’ordinanza dirigenziale pubblicata quest’oggi sull’Albo Pretorio comunale, entreranno a breve in vigore due modifiche per chi in auto proviene da via Milite Ignoto o via Martiri di Cefalonia in uscita dal centro città: divieto di sosta e fermata sul lato destro di viale Gramsci e creazione di corsie di canalizzazione per chi dovrà svoltare a sinistra in direzione delle vie R. Sanzio, M. Buonarroti e G. Tiepolo.

Il tratto interessato di viale Gramsci prevederà così tre corsie e non più due: una per chi è in arrivo da Trani, una per chi deve proseguire verso Trani e un’ultima, di canalizzazione centrale, per chi dovrà svoltare a sinistra.

Le modifiche entreranno in vigore non appena sarà posizionata la segnaletica stradale verticale necessaria.