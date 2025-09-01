“La vicinanza alle persone non è una scelta ma l’unico modo che conosco di fare politica”. A raccontarlo è Antonio Decaro nel suo libro “Vicino- Fare politica insieme alle persone” presentato nella serata di sabato ad Andria nell’anfiteatro della Villa Comunale.

Non un manifesto politico ma un modo per raccontare la sua esperienza prima a livello locale, poi in Europa dove oggi è presidente della Commissione per l’ambiente. Un libro che presenta infatti aneddoti ed esperienze di un “ingegnere prestato alla politica” con un unico obiettivo: essere accanto ai cittadini per coglierne necessità e bisogni.

Un momento di confronto tra la gente, quello di sabato sera, in cui non sono mancati riferimenti a problemi più che attuali, dalle migrazioni alla transizione energetica, dalla salute pubblica alla legalità. Nessun riferimento in merito alle sfide future sul territorio regionale, per l’europarlamentare resta alta l’ attenzione per l’Europa in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare a stretto giro.

Un dialogo per ribadire che le città – scrive Decaro – possono davvero cambiare se ognuno si rende disponibile a cedereil proprio spazio per un obiettivo più grande e di tutti.

