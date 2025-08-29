«La città di Andria è orgogliosa della sua squadra di calcio e aspetta di vivere le consuete emozioni domenicali. Siamo fiduciosi che la Fidelis Andria possa raggiungere i suoi obiettivi e regalare emozioni ai suoi tifosi». Sono le parole scritte da Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, in occasione dell’avvio del prossimo campionato in una lettera indirizzata al Presidente, Luca Vallarella, e rivolta a tutte le componenti della Società Sportiva, ai dirigenti, al Mister, allo staff, ai calciatori, agli “Amici della Fidelis” e a tutta la tifoseria.

«Il passaggio di società recentemente superato ha rappresentato un momento delicato, ma l’impegno e la determinazione di ogni componente hanno permesso di affrontare questa sfida con successo», si legge nella missiva del primo cittadino andriese, la quale evidenzia che oggi «la Fidelis Andria è pronta a ripartire con rinnovata energia e spirito di squadra». E a proposito di successo, il sindaco Bruno sottolinea che è fondamentale che ognuno faccia la sua parte: «La dirigenza con la sua visione strategica, lo staff tecnico con la sua professionalità, i calciatori con la loro passione e determinazione, gli sponsor con il loro supporto economico, gli Amici della Fidelis con il loro entusiasmo e la tifoseria con il suo sostegno costante che sono certa non mancherà mai», ha ribadito. E proprio in linea con questa visione, anche quest’anno, il sindaco Bruno ha sottoscritto l’abbonamento stagionale per assistere alle gare ufficiali dei biancazzurri.