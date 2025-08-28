Si apre il sipario sul “Festival Castel dei Mondi di Andria, la kermesse internazionale dedicata al teatro e alle arti performative che dal 5 al 14 settembre animerà la città di Andria con spettacoli, workshop, installazioni e laboratori.

“Una finestra sul cortile”, il claim scelto per la XXIX edizione che vedrà palconoscenico di eventi diversi lughi della città: Piazza Catuma, l’Anfiteatro della Villa Comunale, il Museo Diocesano, Centro Fornaci, la periferia e il Mercato “Flavio Giugno”.

Una intera città pronta ad accogliere artisti e performer per un appuntamento simbolo dell’estate andriese e che quest’anno porta sé un’assenza particolare, quella di Alessandro D’Angelo, punto di riferimento per il Castel dei Mondi e a cui è stato dedicato il premio “Alessandro d’Angelo”.

Info e dettagli sul programma consultabili su casteldeimondi.com

Biglietti e abbonamenti disponibili per l’acquisto presso lo Sportello IAT in piazza Vittorio Emanuele II aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30.