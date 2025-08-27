Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata dalla consigliera comunale Tonia Spina (FdI) relativa alla firma del protocollo d’intesa tra Regione e Ministero della Salute per il nuovo Ospedale di Andria:

«Cronoprogramma rispettato. Appena rientrati dalle ferie uno dei primi atti del Ministero della Salute è stato quello di firmare con la Regione Puglia il Protocollo d’intesa per la realizzazione sia del nuovo ospedale di Andria, sia del nuovo monoblocco del Policlinico di Foggia. Per quanto riguarda Andria, in modo particolare, si tratta di una cifra molto importante 342 milioni di euro, di cui poco più di 21 milioni a carico della Regione.

Finalmente a distanza di quattro anni da quella presentazione in pompa magna alle pendici di Castel del Monte, il sogno di tanti cittadini della BAT è stato realizzato dopo essere stati privati per tutti questi anni di un’assistenza sanitaria adeguata. Perché è bene ricordare che la Regione Puglia nel frattempo aveva chiuso gli ospedali di Minervino Murge, Spinazzola, Trani e Canosa di Puglia, convinta che il nuovo Policlinico della BAT si potesse realizzare nel giro di pochi anni. Me le ricordo bene le parole del presidente della Regione, Michele Emiliano, quel 16 luglio 2021: sembrava che il cantiere potesse essere aperto il giorno dopo. A distanza di quattro anni non siamo ancora arrivati a bandire la gara.

Ma oggi non è il giorno delle polemiche, anzi dovremmo tutti impegnarci perché questa importantissima opera non sia oggetto di una campagna elettorale in vista delle prossime elezioni: tutti i politici del territorio , insieme, ognuno per il ruolo che compete, dovremmo cercare di collaborare nelle prossime tappe di questo iter che è solo all’inizio. Il mio ringraziamento va chiaramente al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che nei confronti dei nuovi ospedali in progettazione e costruzione in Puglia, non ha mai ragionato in termini politici, ma in termini propositivi: perché qui è in ballo la salute dei cittadini, non il consenso elettorale».