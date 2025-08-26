Riscoprire l’identità andriese fortemente legata alla figura di San Riccardo. Una “R” come logo, con un richiamo al pastorale del Santo Patrono e alle luminarie. Si è presentato a Palazzo di Città il neo comitato Feste Patronali di Andria, rinnovato su impulso del vescovo Mons. Luigi Mansi dopo un lungo periodo di inattività. Il presidente del comitato è Francesco Abruzzese, membri Vincenzo Cannone e Giuseppe Abbasciano, don Gianni Agresti l’assistente spirituale. Il primo obiettivo del comitato è quello di comunicare in maniera efficace coi cittadini andriesi, tramite canali social e strumenti offline, affinché riscoprano il senso d’appartenenza comune della propria festa patronale. Sul fronte organizzativo, il primo appuntamento è la processione notturna del simulacro della Madonna dei Miracoli che nella notte di sabato 30 agosto, alle 3, farà il suo tradizionale cammino dalla Cattedrale verso l’omonima Basilica. Tappa che dà il via alla festa patronale. Il weekend clou dal 20 al 22 settembre. Sul programma folkloristico, al momento, non ci sono novità. Ancora nessuna certezza infatti su dove verrà posizionato il lunapark, se ci sarà lo spettacolo pirotecnico, e infine sul nome dell’artista che si esibirà nel lunedì di San Riccardo. La fiera tradizionale, invece, tornerà in corso Cavour.

Sempre in occasione della festa patronale di settembre, il comitato ha organizzato la “lotteria di San Riccardo”. Biglietti in vendita al costo di 2 euro. In palio un viaggio per due persone a Barcellona insieme alla visita alla Sagrada Familia. L’estrazione si terrà il 22 settembre in piazza Catuma.

Il servizio.