La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha stanziato 500mila euro per il potenziamento della segnaletica verticale sulle strade provinciali. L’annuncio è stato dato dal presidente Bernardo Lodispoto, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per ridurre l’incidentalità stradale nel territorio.

«Un intervento importante che mira a ridurre l’incidentalità stradale: abbiamo stanziato 500 mila euro per il potenziamento della segnaletica verticale sulle strade provinciali», ha dichiarato Lodispoto. Il presidente ha spiegato che «si tratta di un’azione a cui teniamo molto ed è per questo che abbiamo approvato la variazione al bilancio provinciale per stanziare le risorse».

L’intervento prevede la sostituzione della segnaletica obsoleta e l’installazione di nuovi segnali dove attualmente assenti, concentrandosi sulle «arterie ad alta incidentalità». L’obiettivo dichiarato è «quello di aumentare la visibilità e la chiarezza dei segnali critici», come ha precisato il presidente dell’ente provinciale.

Lo stanziamento si inserisce in un più ampio programma di opere per la sicurezza stradale. Lodispoto ha illustrato che «ci sono circa 740 mila euro per ogni anno dal 2025 al 2029 per la riqualificazione e sostituzione dei guard-rail». Per le stesse annualità sono previsti «ulteriori 876 mila euro destinati all’adeguamento delle barriere con dispositivi di sicurezza per i motociclisti e al ripristino della segnaletica».

Il presidente ha inoltre comunicato che «sono state aggiudicate le procedure per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza relativi all’anno 2025 per complessivi due milioni di euro». Un investimento complessivo che testimonia l’impegno dell’amministrazione provinciale sul fronte della sicurezza stradale.

«Stiamo portando avanti un massiccio lavoro di programmazione e realizzazione di opere per accrescere la sicurezza degli utenti e ringrazio gli uffici per l’impegno che stanno profondendo in questa direzione», ha concluso Lodispoto, evidenziando l’approccio sistematico adottato dalla Provincia per affrontare il problema dell’incidentalità sulle strade del territorio.