Fondamentale intervento nella mattinata ferragostana da parte di una equipe sanitaria del 118 che nel weekend opera su di una postazione temporanea nel periodo estivo a Castel del Monte ad Andria.

Una donna di 41 anni di nazionale bosniaca ma residente a Torino in stato di gravidanza, si è accasciata per un malore all’interno del maniero federiciano. Immediato l’intervento dell’equipe sanitaria presente che ha soccorso e stabilizzato la donna prima del trasferimento in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria.

