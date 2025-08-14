Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali Doriana Faraone e Pietro Di Pilato (M5S) e Nicola Civita (gruppo misto):

«Una rapida riflessione. Ministero, Regione, Provincia, Comune ed ASL ufficialmente sono tutti d’accordo nel realizzare il nuovo ospedale (di II Livello e con 400 posti letto) ad Andria, ma sono anni che non si vede nulla di concreto.

Invece per l’ambulatorio ad Andria per il trattamento dei malati di tumore i rappresentanti del Ministero, Regione, Provincia, Comune ed ASL non hanno detto una parola. Silenzio assoluto. Anche qui, ancora non si vede nulla di concreto.

Morale della favola: questi che oggi comandano, o rispondono o non rispondono il risultato non cambia… per i cittadini non c’è nulla!

Buon Ferragosto a tutti!».