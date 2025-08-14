Rifacimento del manto stradale su viale Virgilio, via Ceruti, via Stazio e via Lissa: finalmente ci siamo!

I lavori, come si legge nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Andria, prenderanno il via lunedì 1 settembre e cominceranno proprio da viale Virgilio, strada che da anni i cittadini denunciano come ormai impercorribile e causa di innumerevoli incidenti. Adesso le richieste di intervento sono state accolte dall’Amministrazione e il manto stradale, su una arteria chiave di Andria, verrà riqualificato.

Nello specifico, la ditta aggiudicatrice dei lavori, la Tekno Engineering di Andria, lavorerà dal 1 al 20 settembre con le seguenti modalità: dal 1 al 10 su viale Virgilio, dall’11 al 12 su via Ceruti, dal 15 al 18 su via Stazio e dal 19 al 20 su via Lissa, sempre in orari compresi tra le 6 e le 18.

Come spiegato nel documento citato, i lavori si svolgeranno occupando metà della sede stradale e non prevederanno interruzioni del traffico veicolare. Sarà istituito il senso unico alternato di marcia regolamentato da movieri o da coppie di semafori e il divieto di fermata e sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Il progetto di rifacimento del manto stradale è stato reso possibile grazie all’impiego di fondi straordinari del bilancio comunale per un importo complessivo di 183.565,16 euro.