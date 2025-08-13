Anche quest’anno, sabato 30 agosto, si rinnova la tradizione della processione notturna della Madonna dei Miracoli: il simulacro della Madonna partirà alle 3 di notte dalla Chiesa Cattedrale e giungerà al Santuario della Madonna dei Miracoli.

Per l’occasione il Comune di Andria ha previsto modifiche alla viabilità per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dalle 00:00 dello stesso sabato e fino a cessata esigenza: • Divieto di transito veicolare sull’intero percorso della processione: Piazza

Duomo, Piazza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Porta

Castello, Via Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, Via

Sant’Andrea, Via S. Maria dei Miracoli e Piazza San Pio X;

• Divieto di fermata e sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata in: Piazza

Duomo, Piazza La Corte, Via Vaglio e Piazza San Pio X.

Nei casi di effettiva necessità, l’accesso sarà consentito ai veicoli delle forze dell’ordine, a

quelli al servizio delle persone invalide e, ove possibile, ai soli residenti per l’entrata e l’uscita dai passi carrabili autorizzati.