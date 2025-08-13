La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha reso nota la necessità di reperire un immobile nel Comune di Andria da utilizzarsi per nuove aule scolastiche utili a circa 80 unità tra studenti, docenti e personale ausiliario in favore del Liceo Statale “Carlo Troya”.

La struttura, secondo quanto riportato dal documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione andriese, dovrà rispettare stringenti caratteristiche tecniche:

essere di nuova costruzione o recentemente ristrutturato ed essere idoneo alla destinazione d’uso “aule scolastiche” sotto il profilo tecnico-edilizio-urbanistico, logistico, tecnologico, impiantistico, strutturale e dei materiali;

essere ubicato nelle immediate vicinanze della sede del Liceo Statale “Carlo Troya”;

avere una superficie contenente 4 ambienti della superficie maggiore o uguale a 35 mq. circa ciascuno da adibire ad uso aule didattiche; ed avere spazi di servizio e servizi igienici adeguati alla popolazione scolastica ospitata;

essere tale che vi sia assenza di interferenze tra l’attività scolastica, che dovrà svolgersi a seguito della sottoscrizione del contratto di locazione, e altre attività eventualmente in esercizio presso l’immobile proposto, sia dal punto di vista temporale che da quello spaziale;

essere conforme alla normativa vigente in materia di abbattimento di barriere architettoniche, ivi compresa la presenza di idoneo ascensore se il fabbricato è disposto su più piani, o eventuale montascale;

avere rispondenza alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 22 agosto con le seguenti modalità: consegna a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Barletta-Andria-Trani sita in Trani, S.P. 1 “Trani – Andria” km 1+500. In tal caso, l’Ufficio ricevente è tenuto ad apporre sulla busta l’apposito timbro contenente data ed orario di deposito dell’offerta. Le offerte pervenute oltre il predetto termine saranno ritenute irricevibili. Non saranno prese in considerazione offerte inviate da intermediari e/o agenzie d’intermediazione immobiliare. Si stabilisce, inoltre, che le offerte saranno prese in esame alle ore 10:30 del giorno 25 agosto.

Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del miglior valore di locazione mensile proposto, con riferimento all’unità di superficie dell’immobile offerto, ossia del miglior valore proposto in termini di metri quadrati.

La documentazione dettagliata da allegare all’offerta è consultabile sull’Albo Pretorio del Comune di Andria.