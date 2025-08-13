Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 24 giugno 2025 il Comune di Andria ha istituito, in via sperimentale, il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), un organismo innovativo che avrà il compito di promuovere e sostenere l’attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, come previsto dal Decreto Legislativo n. 65/2017.

Il Coordinamento nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete educativa del territorio, favorendo la qualità pedagogica, la formazione continua degli operatori e il dialogo costante con le famiglie. Sarà un punto di riferimento per la progettazione educativa, l’osservazione dei bisogni dei bambini e la promozione di iniziative condivise, in un’ottica di coesione sociale e innovazione didattica.

Il Comune di Andria, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale formativo BAT1, ha approvato con Determinazione dirigenziale n. 3487 del 12 agosto 2025 l’Avviso pubblico per la raccolta delle candidature. L’invito è rivolto ai Responsabili delle scuole dell’infanzia private e paritarie e ai Coordinatori pedagogici dei nidi d’infanzia autorizzati presenti nell’Ambito BAT1, che potranno candidarsi come componenti titolari o supplenti del Coordinamento.

La composizione del CPT sarà ampia e rappresentativa: ne faranno parte Dirigenti scolastici, Responsabili di scuole dell’infanzia statali, private e paritarie, Coordinatori pedagogici di nidi d’infanzia, oltre a referenti tecnici e socio-educativi del Comune. È prevista anche la possibilità di coinvolgere esperti psico-pedagogici per l’attuazione di progetti mirati, in risposta ai bisogni emergenti dell’infanzia e delle famiglie.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di lunedì 8 settembre 2025 all’indirizzo PEC: [email protected], utilizzando il format predisposto dal Comune e indicando chiaramente la posizione per cui si concorre. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae, un documento d’identità valido e una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, come specificato nell’avviso ufficiale.

Il sorteggio pubblico dei nominativi avverrà giovedì 12 settembre 2025 alle ore 12:00 presso il Settore Pubblica Istruzione del Comune di Andria.

«Con questa iniziativa – ricorda l’Assessora alla Persona Dora Conversano – l’Amministrazione comunale intende valorizzare le competenze educative presenti sul territorio e costruire un sistema formativo capace di rispondere in modo efficace, inclusivo e condiviso ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Un passo concreto verso una comunità educante più coesa, competente e attenta al benessere dell’infanzia».

