Giovedì 21 agosto quarto appuntamento a Fumettopia in Biblioteca Comunale. Come ogni mese (fino a febbraio 2026) la Biblioteca “G.Ceci” ospita una serie di incontri moderati dal Collettivo KA-POW! dedicati a una selezione di capolavori del fumetto e del cinema d’animazione. I titoli presentati sono disponibili per il prestito.

L’iniziativa è realizzata in co-progettazione con l’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria. In programma il 21 Agosto alle 19,30 “Batman: Il ritorno del cavaliere oscuro”, una delle opere più iconiche del maestro Frank Miller, che ha ridefinito il mito dell’uomo pipistrello con una narrazione cupa e un’estetica senza tempo. Un’esplorazione brutale e psicologica di un Batman anziano che torna all’azione in un mondo decadente, tra violenza, paranoia e una Gotham sull’orlo del caos. Un capolavoro che ha influenzato generazioni di autori e continua a far discutere per la sua potenza visionaria.

«La biblioteca comunale è un luogo di incontro e di scoperta – spiega l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari – piazza del sapere, in cui la cultura e la bellezza si incontrano.

Sono felice del bel percorso di Fumettopia e di Cartoonia che continua a portare gli appassionati e non a scoprire capolavori del fumetto e del cinema d’animazione. La bellezza di raggiungere la biblioteca a piedi o in bicicletta è un modo perfetto per vivere la città e gli spazi pubblici in modo sostenibile, e il cortile della biblioteca è il luogo ideale per incontrarsi e condividere la passione per la cultura e l’arte. Vi aspettiamo, allora, a questo ulteriore appuntamento estivo, arrivando in bicicletta o a piedi, per scoprire insieme la bellezza di “Batman: Il ritorno del cavaliere oscuro” e vivere la città in modo armonioso». L’evento è ad ingresso libero e aperto a tutte le età.