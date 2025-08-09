Alcuni sono spenti da mesi, certi funzionano ad intermittenza, altri lampeggiano di giallo: sono le condizioni in cui versano molti dei semafori andriesi tra l’indifferenza generale e rischi per l’incolumità di auto e pedoni.

Nel tentativo di comprendere le cause di tale disservizio comunale, abbiamo contattato l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno, il quale ha fornito differenti spiegazioni in merito ai diffusi malfunzionamenti. Il caso più eclatante è sicuramente quello rappresentato dai semafori presenti (spenti) all’incrocio tra via Santissimo Salvatore e viale Pietro Nenni. Non verranno più attivati, spiega l’assessore, in quanto l’Amministrazione ha in progetto di sostituirli con una rotatoria che, in ogni caso, non vedrà la luce entro l’anno.

Poi ci sono i semafori tra via Canosa, via Don Riccardo Lotti e viale Ausonia: bloccati sul colore giallo lampeggiante per guasti alla centralina. In questo caso, come anche per i semafori “neri” tra via Ferrucci e viale Goito, il Comune effettuerà una gara per affidare, a proprie spese, il ripristino della segnaletica luminosa.

Ancora: tra via Bisceglie e via Milite Ignoto si “sperimenta”. I semafori sono a volte accesi, altre spenti, altre ancora, come oggi, lampeggianti. Colasuonno spiega che si tratta di tentativi per comprendere come migliorare la viabilità stradale e non di una scelta dovuta, come verificatosi in passato, per facilitare il passaggio di mezzi pesanti al lavoro.

Infine, oscura, in tutti i sensi, la condizione dei semafori lungo viale Dalmazia, viale Puglia e Viale Goito: ben due incroci sono scoperti lungo questo rettilineo stradale.

Una nuova rotatoria, una gara per la manutenzione e il ripristino della segnaletica semaforica e delle centraline difettose, esperimenti. Bene, ma per Andria la necessità deve essere garantire la sicurezza stradale, soprattutto su tratti di strada storicamente pericolosi e già scenari di incidenti. Invece, sembra si navighi a vista.