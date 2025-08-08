Un agosto all’insegna della cultura e della meraviglia: il cielo di tre straordinari luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Puglia torna protagonista per il lungo ponte di Ferragosto con un ricco calendario di appuntamenti serali tra arte, musica e astronomia.

Il viaggio tra le stelle comincia sabato 9 agosto al Parco archeologico di Monte Sannace con “Perseo e le stelle cadenti”, evento organizzato in collaborazione con il Planetario di Bari. Per l’occasione il sito sarà aperto straordinariamente fino a mezzanotte, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che unisce archeologia e osservazione del cielo. L’iniziativa sarà replicata anche sabato 16 e 23 agosto. A partire dalle ore 20.00, grazie ai telescopi e al racconto dei divulgatori scientifici, il pubblico sarà guidato in un viaggio tra costellazioni, miti antichi e scoperte astronomiche.

Domenica 10 e lunedì 11 agosto, lo spettacolo delle Perseidi si sposta tra le geometrie perfette di Castel del Monte, con l’evento “Sotto il cielo di Federico II”. Dalle ore 20.30, esperti del Planetario accompagneranno i presenti nell’osservazione delle stelle cadenti e nel riconoscimento delle principali costellazioni, offrendo un evento di grande suggestione.

La prenotazione è consigliata per tutti gli appuntamenti. Le attività prevedono un supplemento rispetto al costo del biglietto d’ingresso.

Le stelle saranno al centro della serata in programma il 10 agosto al Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia con il concerto “Agli astri al ciel”: a partire dalle 21.00 le più famose arie e duetti tratti da opere di Mozart, Verdi, Puccini e Giordano saranno interpretate da Francesco Rinaldi (soprano), Simone Simoni (basso), Davide Dellisanti (pianoforte), con la conduzione di Anna Maria Vitulano.

E ancora il Castello di Manfredonia, venerdì 8 agosto, farà da palcoscenico a un omaggio a Fabrizio De André: un tributo originale e intenso delle canzoni più significative di Faber reinterpretate dal gruppo “A cielo e denaro”. Un concerto che attraversa tematiche sociali con metafore poetiche e rende omaggio alla musica, all’impegno civile e alle parole di uno dei più grandi cantautori italiani.

I due concerti sono inclusi nel biglietto di ingresso al Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia.

«Gli eventi in programma nel weekend alle porte si aggiungono alle numerose aperture straordinarie e alle varie manifestazioni che si snoderanno, fino a settembre, in Musei, Castelli e Parchi archeologici – commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, arch. Francesco Longobardi –. Consapevoli che soprattutto d’estate l’arte e l’archeologia pugliese siano meta privilegiata di italiani e stranieri, siamo lieti di offrire proposte culturali costanti e variegate. Nel fine settimana di Ferragosto i visitatori potranno usufruire di tutti i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, aperti e accessibili secondo il consueto calendario e piano tariffario».