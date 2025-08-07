La viabilità di Andria è al collasso dopo l’introduzione del nuovo piano del traffico da parte dell’amministrazione comunale. Quello che doveva essere un intervento per migliorare la mobilità si sta rivelando, secondo i Liberali e Riformisti npsi Andria, un boomerang disastroso che ha paralizzato la città.

Sensi di marcia invertiti, percorsi alternativi assenti, restringimenti improvvisi e limitazioni mal coordinate stanno bloccando le arterie principali della città, trasformando ogni spostamento in un percorso a ostacoli. Il risultato è un quadro preoccupante: code interminabili, ritardi sistematici, nervosismo diffuso tra i cittadini e pesanti ricadute sulle attività economiche locali.

«Gli andriesi ringraziano per un piano che ha reso impossibile muoversi e che penalizza residenti, lavoratori e commercianti. Siamo davanti a un errore di progettazione clamoroso», dichiarano con sarcasmo i rappresentanti del movimento nella nota diffusa dalla segreteria cittadina del nuovo psi.

Il npsi solleva un interrogativo diretto e scomodo sulla metodologia seguita per la definizione del piano: gli operatori della polizia locale e gli altri addetti alla viabilità sono stati realmente coinvolti nella fase progettuale? Secondo il movimento, la loro esperienza quotidiana sul territorio avrebbe potuto evitare questa paralisi, garantendo scelte più logiche e funzionali.

La critica all’amministrazione è durissima: «Questa è l’ennesima prova di un’amministrazione che decide senza ascoltare, senza concertazione e senza valutare le reali conseguenze. Il sindaco Bruno e l’assessore alla sicurezza Colasuonno hanno approvato un piano che dimostra assenza di visione strategica e scollamento dalla realtà dei cittadini».

I Liberali e Riformisti npsi non si limitano alle critiche ma avanzano una proposta concreta: chiedono un confronto pubblico immediato, aperto a tecnici, forze dell’ordine e rappresentanti delle categorie produttive, per apportare correttivi urgenti al piano della viabilità.

«La città non può rimanere intrappolata nelle scelte sbagliate di pochi. Andria ha bisogno di fluidità, sicurezza stradale, mobilità sostenibile e attenzione alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Ogni giorno che passa senza interventi è un danno economico, sociale e ambientale», concludono i rappresentanti del movimento.

Il messaggio lanciato dai Liberali e Riformisti npsi è chiaro: serve agire subito, prima che la città resti bloccata non solo nel traffico, ma anche nel suo sviluppo e nella qualità della vita dei suoi abitanti.