Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale. Nell’ambito di una serie di verifiche sui passi carrabili, nelle ultime settimane gli agenti hanno accertato 33 violazioni, sanzionando altrettanti cittadini per accessi privi di autorizzazione o per l’utilizzo di cartelli non conformi alla normativa vigente.

L’attività ha interessato diverse zone della città, con un’attenzione particolare ai tratti in cui si registrano frequentemente segnalazioni di sosta vietata e la presenza di cartelli “fai da te”. Questi ultimi, pur privi di valore legale, venivano utilizzati per scoraggiare la sosta di veicoli davanti a ingressi privati o attività commerciali.

Le sanzioni amministrative elevate variano in base alla gravità dell’infrazione:

* 173 euro per accessi carrabili privi di autorizzazione (art. 22 del Codice della Strada);

* Fino a 866 euro per modifiche non autorizzate al marciapiede o alla sede stradale (art. 21);

* Segnalazioni all’ufficio tributi per il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP) e recupero dei tributi non versati.

«Continueremo a vigilare – afferma l’assessore alla sicurezza, Pasquale Colasuonno – perché non si tratta solo di una questione burocratica, ma di tutela dello spazio pubblico e pari diritti per tutti i cittadini. Ogni passo carrabile abusivo rappresenta un vantaggio illecito a scapito della collettività».

L’Assessore ha anche ribadito l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere legalità e trasparenza: «Le verifiche della Polizia Locale proseguiranno. Nessuno deve sentirsi al di sopra delle regole. Stiamo investendo su una città ordinata, vivibile e rispettosa dei diritti di tutti, anche a partire da ciò che può sembrare ‘piccolo’, come un passo carrabile. In realtà, è da questi gesti quotidiani che si costruisce la cultura della legalità».

La Polizia Locale invita i cittadini a verificare la regolarità del proprio accesso carrabile e a regolarizzare eventuali difformità presso gli uffici competenti. ‎