Eccola la nuova viabilità entrata in funzione nel centro città di Andria a ridosso delle rotatorie nate dopo l’interramento ferroviario. Una modifica a sensi e vie preferenziali a causa dei numerosi ingorghi provocati in alcune ore della giornata in via Milite Ignoto. Da questa mattina il via con un periodo di sperimentazione in previsione anche dell’inizio delle scuole che crea sempre un particolare stress al traffico in città.

Un po’ di curiosità, tanti agenti di polizia locale, qualche aggiustamento in corso d’opera e operai della multiservice al lavoro anche per completare la segnaletica orizzontale dei nuovi sensi di marcia. La novità principale è senza dubbio l’inversione di via Martiri di Cefalonia con una corsia preferenziale per le ambulanze ed i bus oltre al doppio senso di marcia su corso Cavour dove invece era presente una corsia preferenziale non più utilizzata.

Uno studio effettuato dagli uffici comunali per cercare, come spiegato questa mattina, di accorciare alcuni percorsi in uscita, diversificare al contempo alcuni in entrata e limitare le autovetture che arrivavano nelle due rotatorie nate dai lavori di interramento.

L’appello resta comunque sempre lo stesso: lasciare l’auto a casa per utilizzare invece mezzi alternativi o le proprie gambe come ha ricordato l’assessore all’ambiente Savino Losappio.